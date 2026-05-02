Galapagos X: Das perfekte SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 18: Galapagos X: Das perfekte Spielzeug
12 Min.Folge vom 02.05.2026
Die Welt wird von nicht recycelbaren Einweg-Spielsachen überflutet, sodass es beinahe kein Durchkommen mehr gibt. Das Galapagos X-Team reist in die Vergangenheit und findet schnell heraus, dass Doc Crock mit ihrer neuen Spielzeugfabrik und ihre quengelige Nichte Olivia nicht unschuldig an dem Chaos in der Zukunft sind. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids