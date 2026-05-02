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Galapagos X

Galapagos X: Das perfekte Spielzeug

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 02.05.2026
Galapagos X: Das perfekte Spielzeug

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Galapagos X

Folge 18: Galapagos X: Das perfekte Spielzeug

12 Min.Folge vom 02.05.2026

Die Welt wird von nicht recycelbaren Einweg-Spielsachen überflutet, sodass es beinahe kein Durchkommen mehr gibt. Das Galapagos X-Team reist in die Vergangenheit und findet schnell heraus, dass Doc Crock mit ihrer neuen Spielzeugfabrik und ihre quengelige Nichte Olivia nicht unschuldig an dem Chaos in der Zukunft sind. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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