Galapagos X: Die grüne GefahrJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 23: Galapagos X: Die grüne Gefahr
12 Min.Folge vom 06.05.2026
Die Stadt wird von rätselhaftem, grünem Schleim heimgesucht. Zeph, Orchid, Rae und Oshie machen sich einmal mehr auf in die Vergangenheit, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dort finden sie heraus, dass Doc Crock mit ihrer neuen Geschäftsidee, Super-Rasendünger, nicht ganz unschuldig an der Schleimplage in der Zukunft ist ... Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids