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Galapagos X

Galapagos X: Die grüne Gefahr

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 06.05.2026
Galapagos X: Die grüne Gefahr

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Galapagos X

Folge 23: Galapagos X: Die grüne Gefahr

12 Min.Folge vom 06.05.2026

Die Stadt wird von rätselhaftem, grünem Schleim heimgesucht. Zeph, Orchid, Rae und Oshie machen sich einmal mehr auf in die Vergangenheit, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dort finden sie heraus, dass Doc Crock mit ihrer neuen Geschäftsidee, Super-Rasendünger, nicht ganz unschuldig an der Schleimplage in der Zukunft ist ... Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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