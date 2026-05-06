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Galapagos X

Galapagos X: Hasen am falschen Ort

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 06.05.2026
Galapagos X: Hasen am falschen Ort

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Galapagos X

Folge 24: Galapagos X: Hasen am falschen Ort

12 Min.Folge vom 06.05.2026

Die Polarhasen sind aus ihrem natürlichen Habitat, der Arktis, vertrieben worden und finden Unterschlupf beim Galapagos X-Team. Die Kinder wollen herausfinden, wie es so weit kommen konnte, und reisen in die Vergangenheit. Eine heiße Spur führt sie zu Doc Crocks neuem Online-Lieferdienst. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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