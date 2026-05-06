Galapagos X: Hasen am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 24: Galapagos X: Hasen am falschen Ort
12 Min.Folge vom 06.05.2026
Die Polarhasen sind aus ihrem natürlichen Habitat, der Arktis, vertrieben worden und finden Unterschlupf beim Galapagos X-Team. Die Kinder wollen herausfinden, wie es so weit kommen konnte, und reisen in die Vergangenheit. Eine heiße Spur führt sie zu Doc Crocks neuem Online-Lieferdienst. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids