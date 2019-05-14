Was machen die da bei der EZB?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.05.2019: Was machen die da bei der EZB?
47 Min.Folge vom 14.05.2019Ab 12
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist die Machtzentrale Europas. Doch wieso eigentlich? Was wird alles durch die EZB beeinflusst und welche Entscheidungen werden hier getroffen? "Galileo"-Reporter Mattias Fiedler ist zur EZB gefahren und hat die Menschen begleitet, die für das Geld der Deutschen verantwortlich sind. Rechte: ProSieben
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen