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Galileo

Was machen die da bei der EZB?

ProSiebenFolge vom 14.05.2019
Was machen die da bei der EZB?

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Galileo

Folge vom 14.05.2019: Was machen die da bei der EZB?

47 Min.Folge vom 14.05.2019Ab 12

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist die Machtzentrale Europas. Doch wieso eigentlich? Was wird alles durch die EZB beeinflusst und welche Entscheidungen werden hier getroffen? "Galileo"-Reporter Mattias Fiedler ist zur EZB gefahren und hat die Menschen begleitet, die für das Geld der Deutschen verantwortlich sind. Rechte: ProSieben

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