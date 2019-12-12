German Dream - Der Schöpfer von "Catan"Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.12.2019: German Dream - Der Schöpfer von "Catan"
50 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12
Seit über 30 Jahren entwickelt er Brettspiele - sein erfolgreichstes ist ohne Frage "Catan". Klaus Teuber brach damit alle Rekorde, denn es wurde über 30 Millionen Mal verkauft! Bei "Catan" handeln die Spieler mit Rohstoffen und bauen Siedlungen, Straßen und Städte. Dabei wäre das Spiel um ein Haar nicht am Markt erschienen. Was hinter dieser Erfolgsstory steckt, hat Klaus Teuber "Galileo" verraten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen