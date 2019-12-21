Galileo
Folge vom 21.12.2019: German Dream Flixbus
49 Min.Folge vom 21.12.2019Ab 12
Grüne Busse haben Deutschlands Reisemöglichkeiten revolutioniert. Flixbus stellt eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Bahn dar. Die Idee der Gründer Jochen Engert, André Schwämmlein und Daniel Krauss aus Bayern ist so simpel wie genial: Günstig, entspannt und flexibel quer durch Deutschland reisen. Wie können die grünen Busse das ermöglichen? "Galileo" kennt das Erfolgsrezept hinter dem German Dream Flixbus.
