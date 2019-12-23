Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Episode 347

ProSieben Folge vom 23.12.2019
49 Min. Ab 12

China überschwemmt den deutschen Markt regelrecht mit Kinderspielzeug. Vor allem zu Weihnachten werden Unmengen davon verschenkt. Wie steht es um die Qualität der Spielsachen? Kann man das Spielzeug aus China guten Gewissens kaufen? "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers war im "Reich der Mitte" und hat drei Tage lang in einer Spielzeugfabrik nahe Shanghai mitgearbeitet.

