Galileo
Folge vom 23.12.2019: Episode 347
49 Min.Folge vom 23.12.2019Ab 12
China überschwemmt den deutschen Markt regelrecht mit Kinderspielzeug. Vor allem zu Weihnachten werden Unmengen davon verschenkt. Wie steht es um die Qualität der Spielsachen? Kann man das Spielzeug aus China guten Gewissens kaufen? "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers war im "Reich der Mitte" und hat drei Tage lang in einer Spielzeugfabrik nahe Shanghai mitgearbeitet.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen