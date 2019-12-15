Galileo
Folge vom 15.12.2019: Leben wie 1880
49 Min.Folge vom 15.12.2019Ab 12
Internet, Fernseher und Heizung: Dinge, die heutzutage kaum jemand missen möchte. Doch Sarah und Chris aus Port Townsend im US-amerikanischen Bundesstaat Washington sind diese Alltagsgegenstände mittlerweile fremd. Vor 10 Jahren hat sich das Paar dazu entschieden, ein Leben wie im Jahr 1880 zu führen. Warum haben sie sich von der modernen Gesellschaft abgekehrt? Wie sieht der Alltag im Jahr 1880 aus? Das Paar hat "Galileo" mit auf eine Zeitreise genommen.
