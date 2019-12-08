Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 08.12.2019
49 Min.Folge vom 08.12.2019Ab 12

Die Iris ist bekannt als wunderschöne lila Blume. Doch ihr wahrer Wert ist nicht ihre Blüte, sondern die Wurzel. Aus ihr gewinnt man einen der teuersten Duftstoffe der Welt. Ein Liter pure Iriswurzel-Essenz kostet 100.000 Euro! Das wertvolle Öl landet in teuren Parfüms der großen Marken wie Chanel oder Armani. Wieso ist das Konzentrat aus der Iriswurzel so teuer? "Galileo" war in der Toskana, um das Geheimnis zu lüften.

