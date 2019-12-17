10 Fragen an einen PaparazzoJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.12.2019: 10 Fragen an einen Paparazzo
50 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 12
Er hat ein Tarnnetz im Kofferraum und besitzt ein Ultraleicht-Flugzeug für geheime Luftaufnahmen. Damit lauert Hans Paul Prominenten auf. Er ist Paparazzo und verkauft heimliche Schnappschüsse an Magazine. Nimmt er dabei Rücksicht auf die Privatsphäre? Gibt es geheime Absprachen hinter den Kulissen? Wie viel Geld bekommt er für den Verkauf der Bilder? Paparazzo Hans Paul beantwortet "Galileo" 10 Fragen.
