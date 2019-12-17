Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Fragen an einen Paparazzo

Folge vom 17.12.2019
Folge vom 17.12.2019: 10 Fragen an einen Paparazzo

50 Min. Ab 12

Er hat ein Tarnnetz im Kofferraum und besitzt ein Ultraleicht-Flugzeug für geheime Luftaufnahmen. Damit lauert Hans Paul Prominenten auf. Er ist Paparazzo und verkauft heimliche Schnappschüsse an Magazine. Nimmt er dabei Rücksicht auf die Privatsphäre? Gibt es geheime Absprachen hinter den Kulissen? Wie viel Geld bekommt er für den Verkauf der Bilder? Paparazzo Hans Paul beantwortet "Galileo" 10 Fragen.

