Folge vom 30.12.2019: Deutschlands jüngster Auftragshacker
Eine eigene Firma mit schickem Firmensitz und engagierten Mitarbeitern: Das ist wohl der Traum eines jeden Unternehmers. Mit gerade einmal 18 Jahren hat Philipp all das schon erreicht. Er ist der jüngste Auftragshacker Deutschlands und damit mehr als erfolgreich. Wie genau sieht der Arbeitsalltag eines Auftragshackers aus? Wie hat er es mit seinen jungen Jahren schon so weit gebracht? "Galileo" hat den Teenager für einige Tage begleitet.
