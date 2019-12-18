Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Galileo Geht doch!

ProSiebenFolge vom 18.12.2019
Galileo Geht doch!

Galileo Geht doch!Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.12.2019: Galileo Geht doch!

38 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 12

So viel Verpackung für so wenig Produkt. Das haben sich wohl die meisten schon einmal gedacht, als eine Online-Bestellung geliefert wurde. Muss es denn wirklich so viel Verpackung sein? Gibt es keine bessere Lösung? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe hat versucht, die Verpackungsindustrie zum Umdenken zu bringen. Die neue Rubrik "Galileo Geht doch!" will etwas bewegen.

Alle verfügbaren Folgen