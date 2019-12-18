Galileo
Folge vom 18.12.2019: Galileo Geht doch!
Folge vom 18.12.2019
So viel Verpackung für so wenig Produkt. Das haben sich wohl die meisten schon einmal gedacht, als eine Online-Bestellung geliefert wurde. Muss es denn wirklich so viel Verpackung sein? Gibt es keine bessere Lösung? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe hat versucht, die Verpackungsindustrie zum Umdenken zu bringen. Die neue Rubrik "Galileo Geht doch!" will etwas bewegen.
