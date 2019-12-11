German Dream - Carsharing-Erfinder Uwe LatschJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.12.2019: German Dream - Carsharing-Erfinder Uwe Latsch
49 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12
Kaum einer kennt den Mann, der hinter den heutigen Bike-, E-Scooter- und Carsharing-Systemen steckt. Mittlerweile ist Uwe Latsch mit seiner Firma Weltmarktführer, obwohl er es mit der Idee des Carsharings nicht immer leicht hatte. "Galileo" hat ihn gefragt, wie er seinen Traum trotz aller Widrigkeiten verwirklichen konnte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen