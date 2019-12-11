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Galileo

German Dream - Carsharing-Erfinder Uwe Latsch

ProSiebenFolge vom 11.12.2019
German Dream - Carsharing-Erfinder Uwe Latsch

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Galileo

Folge vom 11.12.2019: German Dream - Carsharing-Erfinder Uwe Latsch

49 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12

Kaum einer kennt den Mann, der hinter den heutigen Bike-, E-Scooter- und Carsharing-Systemen steckt. Mittlerweile ist Uwe Latsch mit seiner Firma Weltmarktführer, obwohl er es mit der Idee des Carsharings nicht immer leicht hatte. "Galileo" hat ihn gefragt, wie er seinen Traum trotz aller Widrigkeiten verwirklichen konnte.

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