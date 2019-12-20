Das kannst du besser: WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.12.2019: Das kannst du besser: Weihnachten
39 Min.Folge vom 20.12.2019Ab 12
Das besinnliche Weihnachtsfest steht vor der Tür. Doch oftmals ist Heiligabend weniger entspannt als erhofft: Geschenke, Familientreffen und Co. können leicht für Ärger und Stress sorgen. Wie lässt sich der Weihnachtsabend wunderschön und entspannt zugleich gestalten? "Galileo" hat clevere Tipps und Tricks für ein rundum besinnliches Fest zusammengestellt.
