Galileo
Folge vom 27.12.2019: Trip in die Antarktis
44 Min.Folge vom 27.12.2019Ab 12
In der Antarktis herrscht ewige Eiszeit. Es ist kalt und wohin das Auge blickt, ist nur Schnee zu sehen. Für die meisten sind das wohl keine guten Voraussetzungen für entspanntes Arbeiten. Doch genau hier befindet sich der südlichste und kälteste Arbeitsplatz Deutschlands: die Neumayer-Station III. Dort leben aktuell etwa 50 Menschen. Aber woran forschen sie eigentlich? Wie sieht der Arbeitsalltag an diesem rauen Ort aus? "Galileo" hat den Trip in die eisige Wüste gewagt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
