Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?

ProSiebenFolge vom 09.12.2019
Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?

Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.12.2019: Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?

50 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12

Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden? 1,3 Millionen Deutsche ernähren sich mittlerweile rein pflanzlich. 13 von 100 neuen Lebensmitteln sind vegan. Besser für die Umwelt, die Tiere und den ganzen Planeten! Wirklich? Was wäre wenn wir uns alle 100% vegan ernährten? Wir haben dieses Szenario durchgespielt - mit überraschendem Ergebnis.

Alle verfügbaren Folgen