Folge vom 09.12.2019: Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?
50 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12
Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden? 1,3 Millionen Deutsche ernähren sich mittlerweile rein pflanzlich. 13 von 100 neuen Lebensmitteln sind vegan. Besser für die Umwelt, die Tiere und den ganzen Planeten! Wirklich? Was wäre wenn wir uns alle 100% vegan ernährten? Wir haben dieses Szenario durchgespielt - mit überraschendem Ergebnis.
