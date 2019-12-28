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Galileo

Vertical Farming NY

ProSiebenFolge vom 28.12.2019
Vertical Farming NY

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Galileo

Folge vom 28.12.2019: Vertical Farming NY

50 Min.Folge vom 28.12.2019Ab 12

Plastik-Vlies statt Muttererde, Bauern mit Mundschutz statt Latzhose und Hebebühnen statt Traktoren: Bei New York steht eine Farm, die mehr an ein Gemüselabor erinnert als an einen Bauernhof. Unter künstlichen Sonnen reift das Gemüse in kürzester Zeit. Täglich werden zwei Tonnen davon geerntet, die ganz Manhattan versorgen. Wie genau funktioniert dieses "Gemüselabor"? "Galileo" hat nachgehakt.

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