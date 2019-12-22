Galileo
Folge vom 22.12.2019: Der echte Santa
Es klingt wie ein Kindermärchen und doch ist es wahr: Santa Claus gibt es wirklich! Ehemals bekannt als Frank, lebt Santa Claus heute auf Long Island und dort seinen Traum. Ein Blick in seinen Führerschein zeigt: Dieser Mann heißt wirklich Santa Claus! Wie kann das sein und was macht Santa Claus im Sommer? "Galileo" hat ihm einen Besuch abgestattet.
