Zehn Fragen an einen Löwendompteur
Galileo
Folge vom 13.12.2019: Zehn Fragen an einen Löwendompteur
44 Min.Folge vom 13.12.2019Ab 12
Großkatzen wie Tiger und Löwen faszinieren und begeistern einen Großteil der Menschen. Daher sind Zirkusvorführungen mit den Raubkatzen nach wie vor beliebt. Aber sind solche Shows überhaupt noch zeitgemäß? Oder gilt das Ganze schon als Tierquälerei? "Galileo" stellt dem Löwendompteur Martin Lacey zehn unangenehme Fragen.
