Galileo
Folge vom 14.12.2019: Kälteste Straße Russlands
50 Min.Folge vom 14.12.2019Ab 12
Vorsicht Glatteis! Wenn in Deutschland die Straßen zuschneien, rückt im Nu der Räumdienst an. In Russland sieht das ganz anders aus: Denn in Sibirien verläuft die kälteste Straße der Welt - und bei der hilft auch kein Winterservice mehr. Das Problem: Die Straße ist im Winter die einzige Versorgungsstrecke für die Städte und Dörfer der Region. Wie werden sie während der Wintermonate versorgt? "Galileo" ist die kälteste Straße der Welt abgefahren.
