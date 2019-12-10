X-Days Paketabfertiger FlughafenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.12.2019: X-Days Paketabfertiger Flughafen
47 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
Der Flughafen Köln/Bonn ist der größte Paketumschlagplatz Deutschlands. Alle Pakete aus Übersee kommen dort an und gerade zu Weihnachten ist hier Einiges zu tun. Wie ist diese schier unübersehbare Menge zu koordinieren? Wie viel Stress haben die Arbeiter dort? "Galileo" hat Reporter Jan Stremmel für zwei Tage an den Flughafen geschickt, um als Paketabfertiger mit anzupacken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen