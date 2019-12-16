Galileo
Folge vom 16.12.2019: Das "Stadt Land Welt"-Duell
51 Min.Folge vom 16.12.2019Ab 12
"Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Harro Füllgrabe liefern sich ein Duell über zwei Kontinent. Vincent muss auf den Philippinen Kokosöl produzieren - und dafür die Kokosnüsse selbst ernten! Für Harro geht es an die Copacabana. Jedoch nicht zum Baden, denn dort wartet Arbeit auf ihn: Als Strandverkäufer soll er 150 Euro an einem Tag verdienen. Wer meistert seine Aufgabe besser und gewinnt die Challenge?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen