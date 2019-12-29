Galileo
Folge vom 29.12.2019: Goldfischauktion Japan
50 Min.Folge vom 29.12.2019Ab 12
In Japan symbolisieren Goldfische Reichtum und Glück. Kein Wunder, dass das Geschäft mit den kleinen Tierchen boomt. Der Gipfel des Verkaufsrausches sind sogenannte Goldfischauktionen. Dabei schwimmen Kisten mit den Tieren an den Interessenten vorbei, die jeweils für eine ganze Kiste Goldfische bieten. "Galileo" hat sich diese fremde Welt in Yamatok?riyama, der Goldfischstadt Japans, genauer angeschaut.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2025-2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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