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Galileo

Goldfischauktion Japan

ProSiebenFolge vom 29.12.2019
Goldfischauktion Japan

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Galileo

Folge vom 29.12.2019: Goldfischauktion Japan

50 Min.Folge vom 29.12.2019Ab 12

In Japan symbolisieren Goldfische Reichtum und Glück. Kein Wunder, dass das Geschäft mit den kleinen Tierchen boomt. Der Gipfel des Verkaufsrausches sind sogenannte Goldfischauktionen. Dabei schwimmen Kisten mit den Tieren an den Interessenten vorbei, die jeweils für eine ganze Kiste Goldfische bieten. "Galileo" hat sich diese fremde Welt in Yamatok?riyama, der Goldfischstadt Japans, genauer angeschaut.

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