Folge vom 23.05.2019: Eine Stadt speckt ab
Eine Stadt speckt abInnerhalb von zwei Jahren 100.000 Kilo abspecken: Das haben sich die Bewohner der spanischen Stadt Narón vorgenommen. Seit einem Jahr wird daher in dem 40.000 Einwohner-Städchen marschiert, geradelt und gesund gekocht. Wie sieht das Sportprogramm aus? Wer macht mit und wie nahe sind die Einwohner von Narón an ihrem Ziel? Rechte: ProSieben
