Galileo
Folge vom 30.06.2019: Keno testet Hitzegadgets
52 Min.Folge vom 30.06.2019Ab 12
Wenn die Sonne vom Himmel brennt und die Kollegen im Büro sich um die Eiswürfel streiten, ist Erfrischung dringend nötig. Was jetzt wohl hilft? "Galileo"-Reporter Keno Veith testet vier Hitze-Gadgets, die einen kühlen Kopf versprechen - egal, wie hoch das Thermometer steigt! Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen