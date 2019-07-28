Galileo Spezial: Turnschuhe statt Sparbuch - Kohle machen in zinslosen ZeitenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.07.2019: Galileo Spezial: Turnschuhe statt Sparbuch - Kohle machen in zinslosen Zeiten
36 Min.Folge vom 28.07.2019Ab 12
Egal, ob Bargeld, Zinsen oder Aktien: Die Geld-Welt der letzten 100 Jahre befindet sich gerade im Umbruch. "Galileo" hat drei Reporter losgeschickt, um mal ganz anders Geld zu verdienen: Claire Oelkers, Christoph Karrasch und Cornel Bunz checken die ungewöhnlichen Anlagen der Zukunft. Kunst, Turnschuhe, Autos mit dem falschen Lenkrad - welche dieser drei skurrilen Geldanlagen hat das Zeug zur Cash Cow der Zukunft? Rechte: ProSieben
