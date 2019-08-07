Galileo
Folge vom 07.08.2019: Harro Meets Amish im Urlaub
52 Min.Folge vom 07.08.2019Ab 12
Sie leben wie im 19. Jahrhundert und lehnen moderne Technik ab: die Glaubensgemeinschaft der Amish aus den USA. Aber auch sie machen Urlaub: Der Ort Pinecraft in Florida zieht jährlich 5.000 Amische und Mennoniten an und gilt als das "Las Vegas der Amish". Wie gehen strenger Glaube und Urlaubsspaß zusammen? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe hat die außergewöhnlichen Urlauber getroffen. Rechte: ProSieben
