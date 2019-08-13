Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 13.08.2019
50 Min. Ab 12

In Bangkok gibt es zehnmal mehr Autos als Parkplätze! Die Thailänder behelfen sich, indem sie ihre Autos auf den überfüllten Parkplätzen tetrisartig umherschieben. Ob dieses System mit der deutschen Liebe zum Auto kompatibel ist? "Galileo" findet es heraus. Rechte: ProSieben

