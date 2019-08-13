Galileo
Folge vom 13.08.2019: Parkplatzwahnsinn Bangkok
50 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12
In Bangkok gibt es zehnmal mehr Autos als Parkplätze! Die Thailänder behelfen sich, indem sie ihre Autos auf den überfüllten Parkplätzen tetrisartig umherschieben. Ob dieses System mit der deutschen Liebe zum Auto kompatibel ist? "Galileo" findet es heraus. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
