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Galileo

Galileo Spezial: Mythos American Dream - keine Ausbildung, trotzdem reich!

ProSiebenFolge vom 25.08.2019
Galileo Spezial: Mythos American Dream - keine Ausbildung, trotzdem reich!

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Galileo

Folge vom 25.08.2019: Galileo Spezial: Mythos American Dream - keine Ausbildung, trotzdem reich!

53 Min.Folge vom 25.08.2019Ab 12

Vom Tellerwäscher zum Millionär - der Urmythos des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten. Ohne Ausbildung, aber mit einer guten Idee und dem Willen richtig anzupacken, geht in den USA angeblich alles. Aber stimmt das heute noch? Claire Oelkers und Jan Stremmel sind mit Aalfischern, Houseflippern, Ölbohrern und Goldgräbern unterwegs. Eine Reise zu Menschen mit Mut, dem typisch amerikanischem Unternehmergeist und einem klaren Motto: Du willst Millionär sein? Dann leg' einfach los!

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