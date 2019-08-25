Galileo Spezial: Mythos American Dream - keine Ausbildung, trotzdem reich!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.08.2019: Galileo Spezial: Mythos American Dream - keine Ausbildung, trotzdem reich!
53 Min.Folge vom 25.08.2019Ab 12
Vom Tellerwäscher zum Millionär - der Urmythos des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten. Ohne Ausbildung, aber mit einer guten Idee und dem Willen richtig anzupacken, geht in den USA angeblich alles. Aber stimmt das heute noch? Claire Oelkers und Jan Stremmel sind mit Aalfischern, Houseflippern, Ölbohrern und Goldgräbern unterwegs. Eine Reise zu Menschen mit Mut, dem typisch amerikanischem Unternehmergeist und einem klaren Motto: Du willst Millionär sein? Dann leg' einfach los!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen