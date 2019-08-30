Galileo
Folge vom 30.08.2019: 10 Fragen an den FKK- Fan
47 Min.Folge vom 30.08.2019Ab 12
In keinem westlichen Land ist Freikörperkultur so verbreitet wie in Deutschland. Aber was bewegt Leute dazu, sich bei den ersten Sonnenstrahlen aller Welt nackt zu präsentieren? "Galileo" trifft ein Nudistenpärchen, das am liebsten rund um die Uhr seine Klamotten im Schrank lassen würde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen