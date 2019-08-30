Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 30.08.2019
Folge vom 30.08.2019: 10 Fragen an den FKK- Fan

47 Min.Folge vom 30.08.2019Ab 12

In keinem westlichen Land ist Freikörperkultur so verbreitet wie in Deutschland. Aber was bewegt Leute dazu, sich bei den ersten Sonnenstrahlen aller Welt nackt zu präsentieren? "Galileo" trifft ein Nudistenpärchen, das am liebsten rund um die Uhr seine Klamotten im Schrank lassen würde.

