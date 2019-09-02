Quipp-Quiz: Du gegen IndustrieklettererJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.09.2019: Quipp-Quiz: Du gegen Industriekletterer
50 Min.Folge vom 02.09.2019Ab 12
Welches war das am meisten gegoogelte Wort 2018 und wer erfand die Currywurst? Auf ihrem Smartphone können die "Galileo"-Zuschauer mit der App 'Quipp' ihr Wissen live unter Beweis stellen. Ihre Gegner in dieser Folge: Industriekletterer! Wer weiß mehr, die Zehn in der Horizontalen oder die Zuschauer zu Hause?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen