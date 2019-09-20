Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 20.09.2019
45 Min.Folge vom 20.09.2019Ab 12

Weiße Strände, türkisfarbenes Meer: Klingt nach einem Urlaubsparadies in der Südsee. Tatsächlich aber befindet sich dieser Sehnsuchtsort mitten in der Industrie-Metropole Nowosibirsk in Sibirien. Doch welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der paradiesischen Kulisse? "Galileo" ist hingefahren und hat den Selfie-Hot-Spot genauer unter die Lupe genommen.

