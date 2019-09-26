Galileo
Folge vom 26.09.2019: X-Days Zimternte
51 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12
Mehr als 3.000 Tonnen Zimt werden jährlich nach Deutschland importiert. Ob im trendigen Zimt-Macchiato oder auf dem Milchreis: Die Deutschen lieben das asiatische Gewürz. Ein Großteil davon kommt aus Indonesien. Wie läuft die Zimternte dort ab und wie entsteht die hübsche Zimtstange, wie man sie aus dem Laden kennt? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch packt mit an und findet heraus, wie viel Arbeit die Zimternte wirklich bedeutet.
