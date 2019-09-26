Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days Zimternte

ProSiebenFolge vom 26.09.2019
X-Days Zimternte

X-Days ZimternteJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 26.09.2019: X-Days Zimternte

51 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12

Mehr als 3.000 Tonnen Zimt werden jährlich nach Deutschland importiert. Ob im trendigen Zimt-Macchiato oder auf dem Milchreis: Die Deutschen lieben das asiatische Gewürz. Ein Großteil davon kommt aus Indonesien. Wie läuft die Zimternte dort ab und wie entsteht die hübsche Zimtstange, wie man sie aus dem Laden kennt? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch packt mit an und findet heraus, wie viel Arbeit die Zimternte wirklich bedeutet.

Alle verfügbaren Folgen