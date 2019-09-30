10 Fragen an den InvestmentbankerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.09.2019: 10 Fragen an den Investmentbanker
Folge vom 30.09.2019
Sie sind schuld an den Finanzkrisen, verdienen aber selbst Hunderttausende im Jahr. Obendrauf gibt es üppige Prämien. Trotzdem besteht ihr Leben nicht nur aus Stress, denn auch Drogen und Partys bestimmen ihren Alltag. Die Rede ist von Investmentbankern. Steuern sie die Wirtschaft in die nächste Krise? Spielt es für sie keine Rolle, wie sie der Gesellschaft damit schaden können? "Galileo" hat an der New Yorker Börse nachgefragt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
