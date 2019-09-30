Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

10 Fragen an den Investmentbanker

ProSiebenFolge vom 30.09.2019
10 Fragen an den Investmentbanker

10 Fragen an den InvestmentbankerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 30.09.2019: 10 Fragen an den Investmentbanker

51 Min.Folge vom 30.09.2019Ab 12

Sie sind schuld an den Finanzkrisen, verdienen aber selbst Hunderttausende im Jahr. Obendrauf gibt es üppige Prämien. Trotzdem besteht ihr Leben nicht nur aus Stress, denn auch Drogen und Partys bestimmen ihren Alltag. Die Rede ist von Investmentbankern. Steuern sie die Wirtschaft in die nächste Krise? Spielt es für sie keine Rolle, wie sie der Gesellschaft damit schaden können? "Galileo" hat an der New Yorker Börse nachgefragt.

Alle verfügbaren Folgen