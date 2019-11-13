Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 13.11.2019
Folge vom 13.11.2019: Die jüngste Real-Estate-Unternehmerin

51 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12

Immobilien-Makler kennt man eigentlich nur im Anzug oder im schicken Business-Kleid. Nicht so Alianna. Sie ist gerade einmal neun Jahre alt und bereits CEO ihres eigenen Real-Estate-Unternehmens. Mit "Jr. Flips" hat sie bereits Millionen umgesetzt und nebenher noch eine Make-Up-Linie gegründet. Wie hat sie das geschafft und was hat Oprah Winfrey damit zu tun? "Galileo" hat Alianna in den USA besucht.

