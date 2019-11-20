Galileo
Folge vom 20.11.2019: X-Days Champignonzucht
51 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 12
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Champignons sind das ganze Jahr über im Supermarkt verfügbar. Das ist möglich, weil sie in riesigen, mehrstöckigen Zuchtfarmen wachsen. Jeder einzelne Pilz muss dort von Hand gepflückt werden. Wie ist das bei den Mengen zu schaffen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler war drei Tage lang als Pilzpflücker in einer Champignonzucht und weiß Bescheid.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen