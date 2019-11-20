Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSieben
Folge vom 20.11.2019
Folge vom 20.11.2019: X-Days Champignonzucht

51 Min.
Ab 12

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Champignons sind das ganze Jahr über im Supermarkt verfügbar. Das ist möglich, weil sie in riesigen, mehrstöckigen Zuchtfarmen wachsen. Jeder einzelne Pilz muss dort von Hand gepflückt werden. Wie ist das bei den Mengen zu schaffen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler war drei Tage lang als Pilzpflücker in einer Champignonzucht und weiß Bescheid.

