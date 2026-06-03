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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?!? – mit Daniel Arnautović

krone.tvStaffel 2026Folge 18vom 03.06.2026
Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?!? – mit Daniel Arnautović

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 18: Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?!? – mit Daniel Arnautović

52 Min.Folge vom 03.06.2026

Er begleitet die Karriere seines Bruders Marko seit vielen Jahren als engster Vertrauter und Spielerberater. Zum ersten Mal spricht Daniel ausführlich über die größten Stationen einer der außergewöhnlichsten Karrieren, die Österreich je hervorgebracht hat. Natürlich geht es dabei um die Anfänge im Floridsdorfer Käfig, den Weg über Twente in die internationale Fußballwelt, die Zeit bei Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United und viele weitere Stationen. Daniel erzählt spannende Geschichten abseits der Kameras und gibt exklusive Einblicke in Entscheidungen, die die Karriere von Österreichs Rekordtorschützen geprägt haben. Besonders brisant: Daniel spricht erstmals ausführlich über den gescheiterten Rapid-Transfer von Marko Arnautović. Warum platzte der Wechsel nach Hütteldorf auf den letzten Metern? Wer waren die Schuldigen? Und weshalb entschied sich Marko am Ende für Roter Stern Belgrad? Ein Thema, das den österreichischen Fußball wochenlang beschäftigt hat.

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