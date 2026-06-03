Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?!? – mit Daniel ArnautovićJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 18: Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?!? – mit Daniel Arnautović
Er begleitet die Karriere seines Bruders Marko seit vielen Jahren als engster Vertrauter und Spielerberater. Zum ersten Mal spricht Daniel ausführlich über die größten Stationen einer der außergewöhnlichsten Karrieren, die Österreich je hervorgebracht hat. Natürlich geht es dabei um die Anfänge im Floridsdorfer Käfig, den Weg über Twente in die internationale Fußballwelt, die Zeit bei Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United und viele weitere Stationen. Daniel erzählt spannende Geschichten abseits der Kameras und gibt exklusive Einblicke in Entscheidungen, die die Karriere von Österreichs Rekordtorschützen geprägt haben. Besonders brisant: Daniel spricht erstmals ausführlich über den gescheiterten Rapid-Transfer von Marko Arnautović. Warum platzte der Wechsel nach Hütteldorf auf den letzten Metern? Wer waren die Schuldigen? Und weshalb entschied sich Marko am Ende für Roter Stern Belgrad? Ein Thema, das den österreichischen Fußball wochenlang beschäftigt hat.
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