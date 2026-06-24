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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Messi und seine Krieger stoppen Österreich – VORERST! Mit Heinz Palme

krone.tvStaffel 2026Folge 21vom 24.06.2026
Messi und seine Krieger stoppen Österreich – VORERST! Mit Heinz Palme

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 21: Messi und seine Krieger stoppen Österreich – VORERST! Mit Heinz Palme

51 Min.Folge vom 24.06.2026

Diese Woche begrüßen wir mit Heinz Palme einen Mann, der den Weltfußball aus einer Perspektive erlebt hat, die nur die wenigsten kennen. Der langjährige ÖFB-Manager, FIFA-Funktionär und WM-Organisator war über Jahrzehnte mittendrin statt nur dabei. Als Generalkoordinator der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland arbeitete er Seite an Seite mit Franz Beckenbauer und war einer der wichtigsten Köpfe hinter dem legendären „Sommermärchen“. Gemeinsam sprechen wir über seine außergewöhnliche Karriere, seine Zeit beim ÖFB, die größten Persönlichkeiten des internationalen Fußballs und hören Geschichten, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen erfährt. Natürlich steht auch diesmal die Weltmeisterschaft im Mittelpunkt. Österreich musste sich dem amtierenden Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi geschlagen geben. Doch war die Niederlage wirklich so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt? Unsere Experten analysieren die Leistung des ÖFB-Teams und diskutieren, warum die Mannschaft von Ralf Rangnick trotz der Niederlage viele positive Ansätze gezeigt hat.

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