Schande von Gijón 2.0? Pepi packt aus wie’s damals wirklich war! - mit Josef DegeorgiJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 22: Schande von Gijón 2.0? Pepi packt aus wie’s damals wirklich war! - mit Josef Degeorgi
Nach einem dramatischen WM-Spiel diskutieren unsere Experten mit WM-Teilnehmer Josef Degeorgi die hitzigen Ereignisse rund um Österreichs 3:3 gegen Algerien. War das Spiel wirklich die moderne Version der "Schande von Gijón"? Welche Rolle spielte die Turniertaktik? Und wie groß sind Österreichs Chancen gegen Spanien im Achtelfinale? Außerdem analysieren wir die Leistungen des ÖFB-Teams unter Ralf Rangnick, sprechen über körperliche Fitness, mögliche Änderungen in der Startelf und warum Österreich aktuell noch nicht den Fußball zeigt, den viele erwartet haben. Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist die laufende Weltmeisterschaft: Welche Nationen überzeugen bisher? Warum sorgen die afrikanischen Teams für Furore? Welche Rolle spielen Athletik, moderne Trainingsmethoden und die Entwicklung des internationalen Fußballs?
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