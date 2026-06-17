WM-Fieber, Rangnick Verlängerung & Italien WM 1990 – mit Peter ArtnerJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 19: WM-Fieber, Rangnick Verlängerung & Italien WM 1990 – mit Peter Artner
Diese Woche begrüßen wir mit Peter Artner einen echten WM-Helden des österreichischen Fußballs. Der ehemalige Teamspieler stand 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien im ÖFB-Kader und war Teil jener Generation, die den bislang letzten österreichischen WM-Sieg feiern konnte. Gemeinsam reisen wir zurück in eine andere Fußballzeit und hören die besten Geschichten, Schmankerl und Kabinen-Anekdoten aus seiner aktiven Karriere. Natürlich dreht sich diesmal aber fast alles um die Weltmeisterschaft. Für Österreich geht es endlich los! Am Mittwoch startet die Mannschaft von Ralf Rangnick gegen Jordanien ins Turnier. Die Vorfreude im ganzen Land ist riesig und unsere Experten erwarten einen erfolgreichen Auftakt. Wir diskutieren die mögliche Startelf, sprechen über die Form von David Alaba und Marko Arnautović und analysieren, welche Rolle Österreich bei dieser WM tatsächlich spielen kann. Für zusätzliche Euphorie sorgt eine Nachricht, auf die viele Fans gehofft haben: Ralf Rangnick bleibt Teamchef! Der Erfolgstrainer hat seinen Vertrag beim ÖFB verlängert und damit zahlreichen internationalen Interessenten abgesagt. Wir besprechen, warum diese Entscheidung für den österreichischen Fußball enorm wichtig ist und weshalb die Rangnick-Verlängerung vielleicht der wichtigste Sieg vor dem ersten WM-Spiel sein könnte. Außerdem werfen wir einen Blick auf die bisherige Weltmeisterschaft. Viele europäische Nationen tun sich in der Gruppenphase überraschend schwer. Woran liegt das? Sind die langen Reisen zwischen den Spielorten in den USA, Mexiko und Kanada ein Problem? Welche Auswirkungen haben Klima, Zeitverschiebung und die enorme Belastung nach einer langen Vereinssaison? Unsere Experten analysieren die bisherigen Spiele und ziehen erste Schlüsse für den weiteren Turnierverlauf. Natürlich blicken wir auch auf Österreichs Gruppe und die kommenden Gegner. Ist Jordanien wirklich nur eine Pflichtaufgabe? Welche Chancen hat das ÖFB-Team gegen die weiteren Gruppengegner? Und wie weit kann diese Mannschaft mit Spielern wie Alaba, Arnautović, Sabitzer, Baumgartner und Co. bei dieser Weltmeisterschaft kommen? Wie immer mit viel Schmäh, noch mehr Expertise und jeder Menge Fußball-Geschichten unserer Experten Frenkie Schinkels und Kurt Garger. Gemeinsam mit Hannes Steiner analysieren sie die Weltmeisterschaft, sprechen über Österreichs Chancen und hören mit Peter Artner in die goldenen Zeiten des österreichischen Fußballs zurück.
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