WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 20: WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?
38 Min.Folge vom 17.06.2026
ÖSTERREICH STARTET MIT 3:1-SIEG IN DIE WM! Der Traumstart ist gelungen! Österreich feiert einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen Jordanien und legt damit den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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