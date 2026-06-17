Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?

krone.tvStaffel 2026Folge 20vom 17.06.2026
WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?

WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?Jetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 20: WM Auftakt gelungen! Aber wie gehts weiter?

38 Min.Folge vom 17.06.2026

ÖSTERREICH STARTET MIT 3:1-SIEG IN DIE WM! Der Traumstart ist gelungen! Österreich feiert einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen Jordanien und legt damit den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen