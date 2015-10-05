Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4
Staffel 1
Folge 15
vom 05.10.2015
41 Min.
Ab 6

Erstmals ist ein Politiker zu Gast in der Sendung. Roland Düringer versucht in dieser Folge, die menschliche Seite aus dem Politiker herauszukitzeln. Wie immer stellt er im Rahmen des Gesprächs auch heute wieder die vier Fragen: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 05.10.2015

