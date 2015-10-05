Gültige Stimme vom 05.10.2015 - Extended VersionJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 15: Gültige Stimme vom 05.10.2015 - Extended Version
41 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 6
Erstmals ist ein Politiker zu Gast in der Sendung. Roland Düringer versucht in dieser Folge, die menschliche Seite aus dem Politiker herauszukitzeln. Wie immer stellt er im Rahmen des Gesprächs auch heute wieder die vier Fragen: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 05.10.2015
Copyrights:© Puls4