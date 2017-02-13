Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Erwin Wagenhofer vom 13.02.2017

PULS 4Staffel 1Folge 44vom 13.02.2017
54 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 6

Erwin Wagenhofer zählt zu den bekanntesten Regisseuren Österreichs. Mit seinen Filmen übt er heftige Kritik an fehlerhaften Systemen. So hat er mit „We Feed the World“ die internationale Agrarpolitik, mit „Let's Make Money“ das globale Finanzsystem und mit „Alphabet“ unsere Bildungssysteme zerpflückt. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

