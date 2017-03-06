Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

PULS 4Staffel 1Folge 65vom 06.03.2017
56 Min.Folge vom 06.03.2017Ab 6

Überraschend, wie viel ein Psychotherapeut und eine fünffache Mutter, die Ratgeber beiseitelegt und stattdessen ihrem Instinkt folgt, gemeinsam haben können. Im Gültige Stimme Bürger-Special sind sich Otto Teischel und Lini Lindmayer bei vielen Themen rund um die Kindererziehung einig. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

