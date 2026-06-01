Hinter den Schlagzeilen: Sophie Imhof zu Viele Health-Influencer simulieren WissenschaftJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 100: Hinter den Schlagzeilen: Sophie Imhof zu Viele Health-Influencer simulieren Wissenschaft
31 Min.Folge vom 01.06.2026
Die gebürtige Niederösterreicherin forscht aktuell als Neurowissenschaftlerin in New York City an Alterungsprozessen und schweren neurologischen Erkrankungen und klärt gleichzeitig in den Sozialen Netzwerken über Gesundheitsmythen auf. Bei Mariella Gittler spricht Sophie Imhof über ihr Leben zwischen der Spitzenforschung und Social Media, wie sie 55 Kilometer durch die Wüste gelaufen ist, und wie sie die aktuelle Forschungssituation in den USA wahrnimmt.
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