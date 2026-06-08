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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Brennpunktschule: "Lebenslang von Sozialhilfe zu leben, ist für viele ein normaler Lebensentwurf"

ORF2Staffel 1Folge 104vom 08.06.2026
Hinter den Schlagzeilen: Brennpunktschule: "Lebenslang von Sozialhilfe zu leben, ist für viele ein normaler Lebensentwurf"

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 104: Hinter den Schlagzeilen: Brennpunktschule: "Lebenslang von Sozialhilfe zu leben, ist für viele ein normaler Lebensentwurf"

31 Min.Folge vom 08.06.2026

In wenigen Wochen ist Schulschluss in Österreich. Wir blicken zurück auf das abgelaufene Schuljahr und den herausfordernden Schulalltag mit Thomas Walach. Bei Patrick Budgen erzählt der Lehrer, mit welchen Problemen er in einer Wiener Mittelschule zu kämpfen hat, was die Bildungsdirektion zu seinen offenen Worten gesagt hat und warum seine Arbeit als Chef vom Dienst für digitale Kommunikation für die SPÖ vor Jahren für Aufregung auf Twitter gesorgt hat.

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