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Hinter den Schlagzeilen
Folge 103: Hinter den Schlagzeilen: Simone Stribl führt erneut durch die ORF-"Sommergespräche"
31 Min.Folge vom 07.06.2026
Die Innenpolitikjournalistin und ORF-Moderatorin Simone Stribl interviewt heuer bereits zum zweiten Mal die Parteichefs des Landes. Bei Patrick Budgen spricht die gebürtige Oberösterreicherin über die diesjährigen Sommergespräche, ihren Weg vom Almtal in die Innenpolitik und warum sie sich abseits des journalistischen Alltags gerne verkleidet. Bildquelle: ORF
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