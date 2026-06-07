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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Simone Stribl führt erneut durch die ORF-"Sommergespräche"

ORF2Staffel 1Folge 103vom 07.06.2026
Hinter den Schlagzeilen: Simone Stribl führt erneut durch die ORF-"Sommergespräche"

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Folge 103: Hinter den Schlagzeilen: Simone Stribl führt erneut durch die ORF-"Sommergespräche"

31 Min.Folge vom 07.06.2026

Die Innenpolitikjournalistin und ORF-Moderatorin Simone Stribl interviewt heuer bereits zum zweiten Mal die Parteichefs des Landes. Bei Patrick Budgen spricht die gebürtige Oberösterreicherin über die diesjährigen Sommergespräche, ihren Weg vom Almtal in die Innenpolitik und warum sie sich abseits des journalistischen Alltags gerne verkleidet. Bildquelle: ORF

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