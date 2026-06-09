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Hinter den Schlagzeilen
Folge 105: Hinter den Schlagzeilen: Max Müller zu "Rosenheim-Cop bringt Peter Alexander ins Kino“
31 Min.Folge vom 09.06.2026
Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt Max Müller als Michi Mohr die ORF-Erfolgsserie "Rosenheim-Cops". Bei Patrick Budgen spricht der Schauspieler über seine Kindheit in Kärnten, seine große Bewunderung für Peter Alexander und darüber, warum er heute beruflich etwas kürzertritt, um mehr Zeit mit seiner Mutter zu verbringen.
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