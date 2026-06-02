Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen auf

ORF2Staffel 1Folge 101vom 02.06.2026
Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen auf

Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen aufJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 101: Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen auf

31 Min.Folge vom 02.06.2026

Vor zwei Wochen kündigte die Regierung massive Einsparungen bei den Universitäten im nächsten Budget an. Bei Mariella Gittler ordnet der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ehemalige Bildungsminister Heinz Faßmann die angekündigten Sparmaßnahmen ein, er spricht darüber, wie ihn seine Körpergröße von über 2 Metern beeinflusst hat und warum ihm beim Zwiebel schneiden die besten Gedanken kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen