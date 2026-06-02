Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen aufJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 101: Hinter den Schlagzeilen: Heinz Faßmann zu: Supergau: Unis rufen zu Demos gegen Einsparungen auf
31 Min.Folge vom 02.06.2026
Vor zwei Wochen kündigte die Regierung massive Einsparungen bei den Universitäten im nächsten Budget an. Bei Mariella Gittler ordnet der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ehemalige Bildungsminister Heinz Faßmann die angekündigten Sparmaßnahmen ein, er spricht darüber, wie ihn seine Körpergröße von über 2 Metern beeinflusst hat und warum ihm beim Zwiebel schneiden die besten Gedanken kommen.
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