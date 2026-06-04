Hinter den Schlagzeilen: Charles Eismayer zu "Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen in Österreich um 20 Prozent gestiegen"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 102: Hinter den Schlagzeilen: Charles Eismayer zu "Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen in Österreich um 20 Prozent gestiegen"
31 Min.Folge vom 04.06.2026
Nicht nur im Pride-Monat Juni sind Akzeptanz und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+-Community wichtige Themen, die im Alltag nicht immer für Zustimmung sorgen. Das haben auch Charles und Mario Falak-Eismayer erfahren. Bei Mariella Gittler erzählten die beiden, wie sie sich beim Bundesheer kennengelernt haben, wie offen das Heer tatsächlich mit Homosexualität umgeht und wie es ihr Leben auf die Kinoleinwand geschafft hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2